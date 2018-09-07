Украина Титановое отравление в Крыму: Закрыты пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка"

2018-09-07 10:43 294

Контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом временно Закрыты.

Такая мера принята в связи с выбросом опасных химикатов крымским заводом "Титан". По данным Госпогранслужбы, в штатном режиме работает КПВВ "Чонгар".

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих у админграницы и следующих через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма, принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка". Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме", - сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в Facebook.

Напомним, ранее в Армянске (на севере аннексированного Крыма) произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, на листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. Сначала представители оккупационной власти не признавали проблемы, однако 4 впервые завили, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в Армянске и близлежащих поселках значительно превысила норму. Детей срочно эвакуировали, местных жителей призвали как можно меньше времени проводить на открытом воздухе.