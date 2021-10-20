Коронавирус В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

2021-10-20 17:00

 

В Великобритании начала активно распространяться новая более опасная мутация коронавируса, сообщает Financial Times.

По данным ученых, новый вид коронавируса является мутацией штамма "Дельта", однако этот вариант еще более заразный.

Указано, что мутация может оказаться самой заразной версией коронавируса, выявленной с начала пандемии.

На данный момент эту мутацию коронавируса фиксируют только на территории Британии - на нее приходится около 10% всех случаев заражения.

При этом ученые считают, что наблюдаемый рост заболеваемости в Великобритании связан в первую очередь с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики.

subscriber subscriber

Еще по теме

Главный санврач Украины рассказал о сценариях развития эпидемии коронавируса

2021-10-04 18:40

Украина получила оборудование для выявления новых штаммов коронавируса

2021-09-18 15:00

Стала известна главная причина смертей от коронавируса

2021-08-31 21:20

Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса

2021-08-21 13:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

2021-10-20 17:00

Новые правила посещения общественных заведений в Украине: что нужно знать

2021-10-20 16:40

Шмыгаль рассказал, введут ли в Украине новый локдаун

2021-10-20 16:20

ВОЗ подтверждает снижение числа новых случаев COVID-19 везде, кроме Европы

2021-10-20 14:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса 2021-10-20 17:00
Новые правила посещения общественных заведений в Украине: что нужно знать 2021-10-20 16:40
Шмыгаль рассказал, введут ли в Украине новый локдаун 2021-10-20 16:20
ВОЗ подтверждает снижение числа новых случаев COVID-19 везде, кроме Европы 2021-10-20 14:40