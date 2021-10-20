Коронавирус В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

2021-10-20 17:00

В Великобритании начала активно распространяться новая более опасная мутация коронавируса, сообщает Financial Times.

По данным ученых, новый вид коронавируса является мутацией штамма "Дельта", однако этот вариант еще более заразный.

Указано, что мутация может оказаться самой заразной версией коронавируса, выявленной с начала пандемии.

На данный момент эту мутацию коронавируса фиксируют только на территории Британии - на нее приходится около 10% всех случаев заражения.

При этом ученые считают, что наблюдаемый рост заболеваемости в Великобритании связан в первую очередь с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики.