Политика Озвучены договоренности Украины и Британии

2024-07-20 16:30

 

Стороны договорились продолжать изучать возможности для усиления морских способностей Украины в рамках Коалиции морских сил и средств.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи на Даунинг-стрит договорились продолжать усилия по усилению морских способностей Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе британского правительства по результатам встречи двух лидеров.

"Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в Черном море и успехи Украины в уничтожении российского флота. Была достигнута договоренность и далее продолжать изучать возможности для усиления морских способностей Украины в рамках Коалиции морских сил и средств", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и британский премьер обсудили в ходе встречи саммит НАТО, прошедший на прошлой неделе, а также вчерашний саммит Европейского Союза и "согласились, что каждая из этих встреч подчеркивает силу международной поддержки Украины".

Зеленский информировал главу правительства Великобритании о ситуации на поле боя.

"Премьер-министр сказал, что все его внимание будет сосредоточено на оснащении Украины и поддержке, необходимых для защиты ее суверенитета. Обсуждая перспективу следующих шести месяцев, премьер-министр и президент говорили о необходимости скорейших поставок оборудования на фронт для того, чтобы в предверии зиму Украина обеспечила себе как можно более сильную позицию", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, Зеленский выступил на заседании правительства Британии. Как известно, Зеленский второй день находится в Великобритании. Вчера он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, а также провел ряд важных встреч.

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