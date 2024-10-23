ВОЙНА В Украине "Будут летать на F-16": Минобороны Британии сообщило о подготовке 200 летчиков ВСУ

2024-10-23 16:05



На выпуске украинских пилотов присутствовали заместитель Минобороны Британии и Валерий Залужный.

В Великобритании подготовили 200 украинских летчиков, которые будут пилотировать истребители F-16. Об этом рассказал заместитель Минобороны страны Люк Поллард на своей странице в соцсети X.

"Сегодня состоялся последний выпуск украинских пилотов из RAF Elementary Flying Training", - говорится в посте ВВС Великобритании в соцсети X.

На выпуске украинских пилотов из начальной летной школы Королевских ВВС, помимо Полларда, присутствовал и посол Украины генерал Валерий Залужный. В ВВС Великобритании отметили, что следующим шагом станет продвинутая подготовка на реактивных самолетах и ​​переобучение на истребители F-16 с партнерами.

Заместитель Минобороны Великобритании заявил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Подготовка украинских пилотов за границей

Впервые о том, что украинские пилоты закончили курс подготовки в Великобритании рассказал посол Украины в этой стране Валерий Залужный.

Кроме того, обучением украинских пилотов займется и Франция. Министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро отметил, что в начале 2025 года Украина получит первые самолеты Mirage-2000.

Также мы писали, что украинские пилоты ВСУ проходят подготовку на истребителях F-16 в Румынии. Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Украина вскоре получит от страны новую систему противовоздушной обороны Patriot.