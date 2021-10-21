Коронавирус В Африке неизвестная болезнь унесла жизни 165 детей

2021-10-21 20:20

 

В сутки от неизвестного заболевания, проявившегося в августе, умирают по четыре ребенка. Недуг поражает детей до пяти лет.

В районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго за последние два месяца от неизвестного заболевания скончались по меньшей мере 165 детей, пишет ActuaLitte.

Впервые о загадочной болезни стало известно в августе. Недуг поражает малышей не старше пяти лет.

По словам главы общин деревень Лозо-Мунене и Кинзамба Алена Нзамбы, в сутки умирают по четыре ребенка.

"Течение болезни напоминает малярию, однако сопровождается анемией", - сообщил врач Жан-Пьер Басаке.

Специалисты из Минздрава направились в район, чтобы определить источник заражения и разработать меры защиты от болезни.

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Можно ли аллергикам вакцинироваться от COVID: ответ Службы здоровья 2021-10-21 19:40