Коронавирус В Африке неизвестная болезнь унесла жизни 165 детей

2021-10-21 20:20

В сутки от неизвестного заболевания, проявившегося в августе, умирают по четыре ребенка. Недуг поражает детей до пяти лет.

В районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго за последние два месяца от неизвестного заболевания скончались по меньшей мере 165 детей, пишет ActuaLitte.

Впервые о загадочной болезни стало известно в августе. Недуг поражает малышей не старше пяти лет.

По словам главы общин деревень Лозо-Мунене и Кинзамба Алена Нзамбы, в сутки умирают по четыре ребенка.

"Течение болезни напоминает малярию, однако сопровождается анемией", - сообщил врач Жан-Пьер Басаке.

Специалисты из Минздрава направились в район, чтобы определить источник заражения и разработать меры защиты от болезни.