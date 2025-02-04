Политика Трамп прекращает всю финансовую помощь Южной Африке из-за масштабных нарушений прав человека

2025-02-04 13:35

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить всю финансовую помощь Южной Африке, потому что та якобы конфискует землю и крайне плохо обращается с "определенными классами людей". Об этом он написал в своей социальной сети TruthSocial.

Трамп не уточнил, о каких случаях и людях идет речь, но заявил, что в Южной Африке имеет место масштабное нарушение прав человека, чего США не будут терпеть.

Официальных комментариев от властей ЮАР в связи с высказыванием Трампа пока не было.

По последним данным правительства США, в 2023 году общий объем американской помощи Южной Африке составил около 440 млн долларов.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, нынешний глава G20, ранее рассказал, что поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на продолжение сотрудничества с США.

"Я не волнуюсь по поводу наших отношений", - сказал он.

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