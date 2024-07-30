ВОЙНА В Украине Война затягивается: министр финансов предупредил о серьезных проблемах для Украины

2024-07-30 20:04

Министр финансов Украины Сергей Марченко сделал прогноз о продолжительности войны и финансовых потребностях страны на ближайшие годы.

Украина готовится к тому, что активная фаза боевых действий будет продолжаться в 2025 году, что требует дополнительного финансирования со стороны международных партнеров.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, предварительные прогнозы, на которых базировалась программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), оказались не актуальными.

"Когда готовили программу, один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 24 года. Как видим, этот прогноз не реализовался", — сообщил министр.

Эта ситуация создает дополнительные вызовы для формирования сбалансированного бюджета на следующий год. По словам Марченко, имеющихся на сегодняшний день заверений от международных партнеров недостаточно для представления сбалансированного бюджета на 2025 год.

"Сейчас мы постоянно проговариваем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году, и нам нужно иметь буфер", — подчеркнул министр финансов.

Говоря о конкретных цифрах, Сергей Марченко оценил дополнительные финансовые потребности Украины на 2025 год в 12-15 миллиардов долларов США. Он подчеркнул, что эта оценка полностью отвечает текущим дискуссиям с МВФ.