Коронавирус Штрафы за отсутствие COVID-сертификатов будут платить пассажиры - МОЗ

2021-10-25 17:00

Правительство переложило ответственность за наличие COVID-справок с водителей автобусов на пассажиров.

Кабмин постановил, что ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами лежит на пассажирах, а не перевозчиках. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли на заседании Кабмина 20 октября.

"Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров. Касаются правила регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях", - пояснили в ведомстве.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет).

При этом, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

"Вместе с тем, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов", - добавили в Минздраве.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

"По-прежнему, норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяется на несовершеннолетних", - заявили в ведомстве.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, напомнили в Минздраве.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним, с 21 октября в Украине начали действовать более жесткие карантинные правила. Они касаются межобластного сообщения. Позже сообщалось, что в Киевской области почти половина автоперевозчиков не вышла на маршруты из-за новых правил. А Центральный автовокзал Киева потерял 40% рейсов. Водители собирали пассажиров неподалеку, за территорией вокзала, на нелегальной стоянке.