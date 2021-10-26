Украина Насколько Украина готова дать отпор в масштабной войне с Россией: генерал описал расстановку сил

2021-10-26 19:00

Украинский военный и политический деятель, лидер партии "Сила и честь", бывший глава СБУ Игорь Смешко высказался об угрозе полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину, а также о том, насколько наша страна готова дать в этом случае отпор.

Об этом он рассказал в интервью Мыколе Вересню на Апостроф TV.

Как отмечает Смешко, если посмотреть на карту, то силы россиян опоясывают Украину, как подкова, особенно в связи с изменением ситуации в Беларуси. Там фактически развёрнуты российские военные базы, задача которых нейтрализовать войска НАТО из Прибалтики в час "Ч".

"Кроме того, сам Лукашенко сказал, что вооруженные силы Беларуси и России являются единым целым, и они готовы к любым наступательным действиям. С другой стороны, Крым - это фактически непотопляемый авианосец, который также нас подсекает с другого фланга. То есть статическое положение лучших подготовленных частей украинских ВС на территории Донецкой и Луганской областей создает потенциальную угрозу с точки зрения стратегии", - заявил Смешко.

В то же время, экс-глава СБУ считает, что война будет не только в Донецке и Луганске.

"Если в России примут решение о разрешении украинского вопроса военным путем, то стратегическая операция будет включать и применение военно-космических сил. Разве после 1991 года мы (Украина - ред) получили хотя бы один самолет современного западного образца, или хотя бы одно средство поражения "воздух-воздух", или средство противовоздушной обороны? Нет. Все, что у нас есть, это техника производства бывшего Советского Союза. Разве для России являются тайной тактические характеристики этого вооружения?", - подчеркнул Смешко.

Также генерал-полковник СБУ напомнил о последних военных учениях в РФ, где были задействованы военно-космические силы.

"Мы увидели в их арсенале самолеты, те же Ту-160, Ту-90, которые могут поражать цель на расстоянии в 3500 км. Им даже не нужно заходить в воздушное пространство Украины. Кроме того, во время этих учений, они отрабатывали посадки на магистральные дороги. В Беларуси и Крыму давно отработаны военно-десантные операции", - заявил Смешко.