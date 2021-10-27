Мир Разведка раскрыла коварные планы афганских террористов, которые планируют нанести удар по США

2021-10-27 14:40

"Исламское государство" в Афганистане может нанести удар по США всего в течение полугода. Об этом со ссылкой на данные американской разведки заявил в Конгрессе США замминистра обороны по вопросам политики Колин Каль, сообщает The Guardian в среду, 27 октября.

По его словам, ИГИЛ-К в Афганистане намерен нанести удар уже в 2022 году. Как предполагает разведка, это может произойти в период от полугода до 12 месяцев.

"В настоящее время разведывательное сообщество считает, что ИГИЛ-К ("Исламское государство Хорасан", базирующееся в Афганистане) и "Аль-Каида" намерены проводить внешние операции, в том числе против Соединенных Штатов. Но ни одна из них в настоящее время не имеет для этого возможности. Мы могли бы увидеть, как ИГИЛ-К создаст такую ​​возможность где-то за шесть или 12 месяцев", - сказал Каль.

Все же пока неясно, сможет ли "Талибан" эффективно бороться с "Исламским государством" после ухода США, отметил чиновник.

"По нашей оценке, "Талибан" и ИГИЛ-К - смертельные враги. Таким образом, Талибан очень заинтересован в том, чтобы преследовать ИГИЛ-К. Их способность сделать это, я думаю, еще предстоит определить", - подытожил Каль.

Напомним, что ЕС планирует в течение месяца открыть посольство в Афганистане. Посольство в Афганистане должно помочь Евросоюзу лоббировать защиту прав человека в стране и заставить талибов выполнить свои обязательства.

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