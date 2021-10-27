Коронавирус На Львовщине пожилые супруги умерли в один день от COVID-осложнений

2021-10-27 20:00

Супруги попали в реанимацию с пневмонией, обоим было по 66 лет. Женщина умерла утром 26 октября, ее муж - через 12 часов.

Во Львовской области пожилые супруги скончались от осложнений COVID-19 в Новояворовской больнице. Обоим было по 66 лет. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сестру умершей и главврача медучреждения Григория Мороза.

Супруги попали в реанимацию 29 сентября с пневмонией. Обоим было по 66 лет.

Отмечается, что женщина умерла утром 26 октября, ее муж - через 12 часов.

По словам медика, мужчина ранее пережил инфаркт, а у его жены диагностировали сахарный диабет.