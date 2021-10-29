Курьезы Через месяц после свадьбы мужчина продал свою жену, чтобы купить новый смартфон

2021-10-29 21:36

В индийском штате Одиша полиция задержала 17-летнего парня по подозрению в продаже своей 26-летней жены спустя месяц после свадьбы.

По версии следствия, вырученные деньги обвиняемый потратил на ужин и новый смартфон, сообщает Hindustan Times.

По данным правоохранителей, в августе этого года пара отправилась в штат Раджастхан, чтобы поработать на кирпичном заводе. Там парень продал свою супругу 55-летнему мужчине за 180 тысяч рупий (около 2,4 тысяч долларов или 63,3 тысячи гривен). Подросток потратил вырученные деньги на ужин и купил себе смартфон.

Когда он вернулся в свою деревню, семья его супруги спросила о местонахождении девушки, однако парень соврал, что она его бросила. Семья девушки не поверила в историю парня и обратилась в полицию. Спустя какое-то время родственники все же смогли вернуть девушку домой.

Дело горе-мужа заслушал суд и постановил отправить его в исправительную колонию.