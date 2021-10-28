Мир Диагноз на кончиках пальцев: специалист рассказал, как распознать болезнь по ногтям

2021-10-28 17:20

Изменение ногтевых пластинок человека может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем. Как распознать болезнь через ногти, рассказала телеканалу "Звезда" кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина.

"Ониходистрофия это - собирательный термин, который используется для обозначения изменения ногтей. Ряд факторов приводит к ониходистрофии. Это могут быть местные патологические процессы, обще-инфекционные процессы, заболевания внутренних органов, кожные заболевания. При обследовании больного мы уделяем внимание прежде всего цвету ногтевой пластинки, ее прозрачности, форме, консистенции ногтевой пластинки. Какая она выпуклая, плоская, вогнутая. Обращаем внимание на поверхность ногтя. Она может быть гладкой, ровной, блестящей, матовой. И смотрим на плотность прилегания ногтевой пластинке к коже", - рассказала врач.

Сппециалист советует обращать внимание на состояние в области ногтевой кожицы. По изменению цвета ногтевой пластинки можно с легкостью определить, какой болезнью страдает пациент.

"Например, если цвет ногтевой пластинки белый или цвета матового стекла, то у пациента может быть цирроз печени. Синеватая часть ногтевой пластинки часто говорит о болезни Вильсона. Желтый краска ногтевой пластины бывает при желтухе, нарушениях лимфо-обращение. Темно-коричневая при болезни Аддисона, рентгеновском облучении. При диабетической гангрене или тромбозе артерий ногтевая пластинка может менять цвет до черного", - отметила Бородулина.

Но стоит помнить, что на цвет ногтевой пластины также может влиять употребление тех или иных лекарственных средств.

"Например, при употреблении антималярийных препаратов может наблюдаться черно-синяя пигментация ногтевых пластин. При употреблении препаратов золота меняется на коричнево-черный цвет", - уточнила доктор.

Кроме того важно будет знать, что истончение ногтевых пластин свидетельствует о расстройстве периферического кровообращения, о варикозном заболевании, атеросклерозе или плоскостопии.

"При гипервитаминозах появляется ломкость ногтевых пластин и тусклость. Также при нарушении питания, дефиците белковых компонентов могут наблюдаться различные виды дистрофии", - подытожила специалист.