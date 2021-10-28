Коронавирус Мошеннику, сделавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Минцифре

2021-10-28 21:20

Мошеннику, создавшему фейковую программу "Дия", предложили стажироваться в Министерстве цифровой трансформации, но хакер все равно будет отвечать за подделку.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook

Прямая речь Енина: "Мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот история, мне кажется, отличный пример.

Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в Министерстве.

Но перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за ​​подлог все же придется".

Предыстория:

- Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія"для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

- По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".

- Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія", создал 21-летний мужчина.