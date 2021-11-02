Мир Польша начинает строительство мощной системы укреплений на границе с Беларусью

2021-11-02 10:12

Польский парламент, наконец, дал добро на строительство мощной системы укреплений на границе с Беларусью.

Национальное консервативное правительство реагирует на увеличивающийся приток мигрантов с помощью проекта стоимостью около 353 миллионов евро. Ожидается, что президент Анджей Дуда своей подписью введёт закон в действие в ближайшие дни.

Пограничный барьер должен простираться более чем на 100 километров вдоль восточной внешней границы ЕС. С августа тысячи мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, пытались пересечь польскую границу из Беларуси.

Официальная Варшава уже разместила на границе тысячи солдат за последние несколько недель, установила забор из колючей проволоки и объявила чрезвычайное положение в приграничной зоне.

ЕС предполагает, что наплыв мигрантов — это акт мести белорусского правительства Александра Лукашенко за санкции, введенные Брюсселем. Есть подозрение, что белорусские власти намеренно переправляют беженцев к границам ЕС.