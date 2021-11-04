В Одессе начнут делать прививки от коронавируса прямо в трамвае

В Одессе запускают передвижной пункт COVID-вакцинации - уже на этой неделе одесситы смогут привиться в трамвае. Об этом сообщают местные СМИ.
Департамент здравоохранения Одессы намерен на этой неделе запустить пункт вакцинации в трамвае Одиссей.
По словам и.о. главы департамента здравоохранения, депутата горсовета Левона Никогосяна, КП Одесгорэлектротранс уже предоставило трамвайный вагон. Теперь его оснастят необходимым оборудованием.
При этом делать прививки от коронавируса в трамвае будут на конечных остановках, чтобы не мешать движению остальных вагонов.