Мир Доставка газа в Украине может подорожать в 4 раза

2021-11-02 18:20

В Украине облгазы намерены повысить тарифы на доставку газа в 2-4 раза, что может резко поднять цифры в платежках украинцев.

Предпосылки для увеличения тарифов на распределение есть, но этого можно избежать путем регулирования цен на газ для облгазов. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил: стоимость распределения примерно на 40% состоит из стоимости технического газа, который нужен облгазам для предоставления услуги. И этот газ они берут у "Нафтогаза".

"Я так понимаю, что НАК "Нафтогаз" продает им этот газ по коммерческой стоимости. То есть, не по 7,96 грн, не по 7,42 грн, а, вероятно, как на рынке – по 35-40 грн. Когда у тебя в себестоимости газ заложен на уровне 5-7 грн, а тебе продают его в 6 раз дороже – ты вынужден поднимать стоимость услуг", – говорит эксперт.

По словам Попенко, несмотря на порой неприемлемое поведение облгазов с потребителями в регионах, в этой ситуации они выполняют норму закона, которая прописана в Кодексе газораспределительных систем. Согласно ему, начисление стоимости идет по формуле, в которой одним из компонентом является стоимость технического газа.

В "Нафтогазе" же заявили, что готовы поставлять голубое топливо облгазам по выгодной цене. "У нас есть определенный провал и несоответствие европейским правилам на рынке – облгазы фактически не имеют поставщика, нет балансировки соответствующих отборов облгазов. "Нафтогаз" готов и здесь доказать свою роль лидера в формировании настоящего рынка", – сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, облгазы на своих официальных сайтах уже опубликовали документы, в которых предлагают обсудить новые цены. Компании пояснили, что из-за роста расходов, повышения зарплат и т.д. они вынуждены также поднимать и свои тарифы. Некоторые из них предлагают поднять цены в два-четыре раза.

Кто и как хочет пересмотреть цены:

Луганскгаз – с 1,55 грн до 8,41 грн; Уманьгаз – с 1,78 грн к 8,91 грн; Одессагаз – с 0,84 грн до 4,52 грн; Киевгаз – с 0,31 грн до 0,83 грн; Киевоблгаз – с 1,45 грн до 3,38 грн.

А вот член НКРЭКУ (устанавливают тарифы облгазам) Ольга Бабий пояснила: это всего лишь предварительные расчеты, которые никто не утверждал. И если подорожание будет, то не таким значительным. "Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение", – отмечает она.