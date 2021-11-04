Мир Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось, в тюрьме он быстро теряет вес

2021-11-04 12:13

Состояние здоровья экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который после ареста 1 октября объявил голодовку, ухудшается, пишет Интерфакс-Украина.

"Были получены результаты тестов состояния здоровья Михаила Саакашвили, и они ухудшились по сравнению с консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту", - отметил  личный врач политика Николоз Кипшидзе.

По его словам, Саакашвили за месяц потерял 10% своего веса, "что очень опасно".

Напомним, накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что категорически отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать бывшего президента.

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