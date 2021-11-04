Украина Киевлянам будут массово отключать воду до 10 ноября: список адресов

2021-11-04 18:00

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" проинформировало о масштабном отключении водоснабжения в нескольких районах столицы.

По данным организации, воду будут отключать в связи с проведением ремонтных работ до 10 ноября.

Отключение воды ожидеются по следующим адресам:

С 20:00 5 ноября до 13:00 6 ноября: ул. Саксаганского, 23/50, 25, 25а, 25б, 27, 27б, 29, 31/27, 37, 37а, 37а, 39а, 39б, 41, 41в, 43, 33, 43б, 55, 5 18/48, 20, 22, 22б, 24/27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/78, 42, 44, 44б, 44г, 40/85, ул. Владимирская, 76, 76б, 77, 79, 81, 83, ул. Антоновича, 25а, 28, 32.

С 19:00 8 ноября до 07:30 9 ноября: ул. Борщаговская, 10, 10а, 12, просп. Победы, 23а, 11.

С 20:00 9 ноября до 07:00 10 ноября: ул. Преображенская, 21, 23, 23в, 25, ул. В. Барки, 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20.

С 08:30 9 ноября до 07:00 10 ноября: ул. Кургановская, 4, ул. Верхняя, 4, ул. Л. Украинки, 29, 34.