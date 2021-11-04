Политика Кадровые перестановки в Кабмине продолжатся

2021-11-04 20:40

Сегодня парламент назначил четырех министров. Планируется заменить еще двоих, но когда и кого не говорят.

Верховная Рада планирует уволить еще двух министров, заявил в четверг, 4 ноября, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Две есть", – сказал он в ответ на вопрос о дальнейших кадровых перестановках в правительстве.

При этом нардеп не назвал конкретных имен.

Напомним, накануне Верховная Рада уволила министра обороны Андрея Тарана, главу Минстратегпрома Олега Уруского, главу Минэкологии Романа Абрамовского и вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко.

А сегодня Рада назначила четырех министров: Резникова министром обороны, Ирину Верещук главой Минреинтеграции, Павла Рябикина главой Минстратегпрома, а Юлию Свириденко министром экономики.

Временным главой Минэкологии Кабмин назначил Руслана Стрельца.