Мир На границу с Беларусью двинулась польская бронетехника, а из школ и садиков забирают детей

2021-11-08 19:00

8 ноября на польско-белорусской границе ситуация снова накалилась. Сотни мигрантов готовы штурмом прорваться на территорию Польши. Военные стягивают бронетехнику.

Об этом сообщило издание Wyborcha.

По предварительным данным, на границу с Беларусью двинулась польская бронетехника. При этом из школ и садиков забирают детей.

В настоящее время в Кузнице закрывается детский сад. Родители из местной начальной школы забирают детей с 1–3 классов домой.

Военная техника прибывает колоннами. Вдоль границы, от села Толче, идет одна из таких колон бронетехники. По всей видимости, это колесные БТРы "Росомак".

При этом приграничные школы все еще не закрывают. Руководство ждет решения от антикризисного штаба.

Тем временем сообщается, что мигрантов становится все больше. Они собираются в группы и перемещаются не только вокруг перекрестка в Кузнице, но и вокруг объекта в Половцах. Среди них в основном юноши, но есть также женщины и дети.