Курьезы Прокуратура РФ добивается 7-летнего тюремного срока для подростка, забросавшего снежками авто ФСБ

2021-11-09 13:02

В России прокуратура оспаривает приговор 17-летнему Глебу Борисову и требует приговорить его к семи годам реального срока, в то время как суд первой инстанции назначил ему 5 лет условно, передает УП.

Приговор вынес Тверской районный суд.  Парня признали виновным в применении неопасного насилия к представителям власти и повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Он признал вину.

Росгвардейцы на суде сказали, что боли не почувствовали, и приняли извинения подсудимого, рассказал его отец. Прокуратура изначально требовала семь лет колонии для Борисова.

Суд  обязал парня заплатить 427 тысяч рублей воинской части ФСБ в счет повреждения автомобиля. Возможно, эта сумма уменьшится, поскольку в деле о повреждении машины, помимо Лакеева и Борисова, появились два новых фигуранта. 

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