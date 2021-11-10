Мир Две большие группы нелегалов из Беларуси сумели прорваться на территорию Польши

2021-11-10 10:44

Две большие группы мигрантов численностью в несколько десятков человек смогли проникнуть на территорию Польши, разрушив ограждение. Об этом в ночь на среду, 10 ноября, сообщило Польское радио со ссылкой на пограничников.

По словам пресс-секретаря подляского отделения пограничной охраны Польши Катажины Зданович, штурм был предпринят в районе местностей Бяловежа и Крынки. Некоторых нелегалов удалось вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются. Тем временем вблизи пограничного перехода в Кузнице, где расположился лагерь из сотен мигрантов, по данным издания, пока спокойно.

"Сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", - говорится в сообщении.

В непосредственной близости от польской границы сейчас находятся до четырех тысяч человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

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