Мир В Сингапуре коронавирус спас осужденного за контрабанду героина от смертной казни

2021-11-11 09:40

Суд Сингапура принял решение отложить смертную казнь малазийца Нагантрана Дхармалингама, осужденного за контрабанду героина, из-за выявленной у него коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 9 ноября, пишет France24.

Как сообщается, мужчина был осужден в 2010 году в возрасте 21 года за попытку ввезти в страну 42 грамма героина. Казнь через повешение должна была состояться 10 ноября.

В своем решении отсрочить исполнение приговора суд сослался на "логику, здравый смысл и человечность". В то же время адвокат Дхармалингама сказал, что "приятно удивлен, что этого человека из-за COVID нельзя казнить".

Приговор Дхармалингаму, который имеет умственную отсталость, вызвал большой резонанс в мировом сообществе. Малазийские и международные правозащитные организации настаивают на том, что осужденный психически неполноценен, и преступные группировки воспользовались им, уговорив провезти наркотики.

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Две большие группы нелегалов из Беларуси сумели прорваться на территорию Польши 2021-11-10 10:44