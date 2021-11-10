Мир Эксперт рассказала, как эффективно бороться с выпадением волос

2021-11-10 18:40

Нутрициолог Ольга Ковиненко объяснила, с чем может быть связано выпадение волос, а также рассказала как с этим бороться, сообщает “Країна здоров’я”.

Специалист призналась, что чаще всего причиной уменьшения шевелюры является дефицит витаминов и анемия, вызванная нехваткой железа в организме. При этом корни болезни могут скрываться в заболеваниях хронического характера, несбалансированном питании (особенно этому склонны к вегетарианцам), проблемам с органами ЖКТ, а также воспалительными процессами.

"При выпадении волос в первую очередь необходимо проверить состояние витаминов В12 и В9, ферритина, гемоглобина, трансферрина, сывороточного железа, общего белка. Чаще всего обращается только на один из этих показателей - гемоглобин, который не раскроет всей картины дефицитов и не укажет на степень железодефицита", - отметила нутрициолог.

Эксперт также советует в случае выпадения волос проверить количество цинка и витамина D в организме.

Кроме этого, эксперт посоветовала соблюдать режим сна, поддерживать водный баланс, а также обогатить рацион названными элементами, а также клетчаткой и омега-3, йодом и селеном.