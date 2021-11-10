Украина В Украине стремительно дорожает сало: цена достигла рекордных значений

2021-11-10 19:40

 

Начиная с сентября средняя цена килограмма соленого сала выросла на 40 грн и достигла рекордного показателя за последние несколько лет в 185 грн/кг. Об этом пишет профильное издание kurkul.com.

Значительное подорожание соленого сала произошло еще в октябре, когда стоимость выросла на 20 грн/кг или 13%. С октября по ноябрь цена выросла еще на 20 грн/кг или 11%, отмечает издание.

 Стоимость домашнего сала также растет: на начало ноября средняя цена составляла 134,6 грн/кг, что на 1 грн дешевле, чем в октябре, но на 28 грн дороже по состоянию на начало 2021 года.

По мнению издания, рост цен на сало связан с падением цен на свиней забойных кондиций, вызванного увеличением импорта свинины.  

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