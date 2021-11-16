Мир Затишье перед бурей: в ВОЗ напомнили об одной из самых опасных детских болезней

2021-11-16 09:02

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что уже в ближайшее время в мире могут появиться очаги кори. Среди главных причин возможной вспышки - снижение темпов вакцинации согласно календарю прививок. Об этом в идет речь в докладе ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

"Хотя в 2020 году число зарегистрированных случаев кори снизилось, данные свидетельствуют о том, что мы, вероятно, наблюдаем затишье перед бурей, поскольку риск вспышек продолжает расти по всему миру", - отмечается в документе.

Как сообщили в организации, в 2020-м из-за пандемии COVID-19 более 22 млн младенцев пропустили первую дозу вакцины против кори, что на 3 млн больше по сравнению с 2019 годом. Такое положение с прививками от кори создает опасные условия для возникновения новых вспышек инфекции.

По оценкам ВОЗ и CDC, в 2020-м ухудшился эпиднадзор за корью. Количество отправленных в лаборатории образцов, стало самым низким за последние несколько лет.

В то же время, в прошлом году зафиксированы крупные вспышки кори в 26 странах.

Согласно докладу, в 2020 году только 70% детей получили две дозы вакцины от кори, тогда как для защиты от распространения инфекции доля привитых от инфекции должна составлять 95%.

Напомним, корь – острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, характеризующееся высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов и общей интоксикацией. Она остается одной из основных причин детской смертности в развивающихся странах.