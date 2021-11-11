Украина Подсолнечное масло в Украине снова подорожает

2021-11-11 17:00

В Украине продолжится тенденция роста цен на подсолнечник и сою на фоне снижения мирового производства сои в США.

«Согласно отчету USDA, урожайность соевых бобов в США составила 51,2 бушелей с акра против 51,5 бушелей, оцененных в прошлом месяце. Эти данные противоречат ожиданиям трейдеров, что повлекло за собой рост цен на сою», — отметили аналитики G.R. Agro.

По словам аналитиков, данные тенденции оказывают влияние на рост цен на закупку подсолнечника и подсолнечного масла в Украине. Цена на подсолнечник с доставкой на завод выросла до 18,5-19,8 тыс. грн за т.

Отмечается, что в Украине подсолнечник на 5 ноября убран на 95% площадей, или 6,2 млн га, и намолочено 14,7 млн т при урожайности 2,38 т/га, что ниже ожидаемых уровней 16,2-16,8 млн т.

Элеваторы компании G.R. Agro увеличили объем принятых партий подсолнечника в 2,6 раза в 2021/22 МГ по сравнению с аналогичным периодом.

«Глядя на рост тарифов на сушку масличных культур на элеваторах компании отмечается увеличение объемов хранимого подсолнечника поклажедателей и очень низкий уровень продаж. Ожидание цен сельхозпроизводителями озвучивается на уровне 19,5–20 тыс. грн за т по переписи на элеваторе», — подчеркивают эксперты.