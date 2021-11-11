Украина Сало в Украине рекордно подорожало: сколько просят за продукт

2021-11-11 17:40

В Украине цены на сало установили исторический рекорд по стоимости — килограмм продукта продают по 186 гривен.

По данным Минфина, если в октябре еще за килограмм соленого сала в среднем просили почти 166 гривен, а в ноябре покупателям придется отдать 186,4 гривен. Текущая стоимость продукта является рекордной за последние несколько лет.

В качестве примера, в апреле 2017 года килограмм соленого сала в среднем в Украине стоил 77 гривен, в апреле 2018 года — 112 гривен, еще через год — почти 139 гривен, а в прошлом году весной за продукт просили 155 гривен.

Отметим, что стремительное подорожание соленого сала наблюдалось еще в октябре, когда стоимость продукта выросла на 13%. В период с октября по ноябрь цена соленого сала еще выросла на 20 гривен.

Также растет в цене домашнее сало, однако не такими стремительными темпами. В ноябре за килограмм продукта просят почти 135 гривен, что на одну гривну дешевле, чем в октябре. Однако, если сравнивать с ценами в начале 2021 года, стоимость домашнего сала выросла на 28 гривен.

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в октябре 2021 года выросла почти на 1%, если сравнивать с показателями за сентябрь. Если анализировать показатели за январь 2021 года — рост инфляции составил 8,5%. Овощи в октябре выросли в цене на 10,6%. Также подорожали мясо, яйца, молочные продукты и продукты переработки зерновых культур — в среднем на 1,1-4%.

Базовая инфляция в октябре, если сравнивать с сентябрем, составила 1%, а если с показателями за январь 2021 года — 6,6%.