Коронавирус Голубовская: врачи получат обновленные протоколы лечения больных коронавирусом

2021-11-11 22:00

 

В ближайшее время врачи получат новые протоколы для лечения больных COVID-19 штаммом “Дельта”. Об этом сообщила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская во время посещения Центральной городской больницы в г. Ровно, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Слуги народа”.

Она заметила, что рост именно штамма “Дельта” в европейских странах начался с конца весны этого года.

“У нас будут обновлены протоколы у врачей. Буквально позавчера мы проголосовали за изменения в наш протокол лечения. У нас есть ресурс, который помогает избегать таких смертей и его надо ввести. К тому же мало кто говорит о раннем лечении заболевания, а оно есть и оно эффективное”, — подчеркнула Голубовская.

Она в очередной раз призвала людей, особенно из группы риска, вакцинироваться, всеми способами минимузировать риски заболевания — не контактировать с людьми, защищать себя и помнить о том, что лечение нужно начинать как можно скорее во избежание осложнений.

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Американские ученые выяснили, сколько держится природный иммунитет от коронавируса 2021-11-11 21:20
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Ирландия открыта для украинских туристов, - Кулеба 2021-11-11 19:40