Коронавирус Нет смысла: глава ВОЗ осудил бустерную вакцинацию и прививание детей от COVID

2021-11-13 14:30

 

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы ВОЗ.

"Нет смысла вводить бустерные дозы (от коронавируса - ред.) здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своей первой дозы", - сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами. Он назвал эту ситуацию скандалом, которая должна быть прекращена.

По его словам, дополнительные дозы вакцины от коронавируса нужны людям с ослабленным иммунитетом.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию от коронавируса - Эритрея и Северная Корея

subscriber subscriber

Еще по теме

Какие возможности открылись у Коломойского при власти Зе?

2021-11-11 17:10

Глава МИД Беларуси назвал Крым российским: реакция МИД Украины

2021-11-10 20:40

Окончание пандемии: в ВОЗ раскрыли, когда будет сделано долгожданное объявление

2021-11-10 20:00

В ВОЗ сделали заявление о таблетках от COVID-19

2021-11-09 20:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Новые COVID-сертификаты вводят в Украине, в Минздраве раскрыли подробности: "Нужно зайти в..."

2021-11-13 15:00

Нет смысла: глава ВОЗ осудил бустерную вакцинацию и прививание детей от COVID

2021-11-13 14:30

Будет ли в Украина на Новый год в "красной" зоне: Минздрав объяснил нюансы

2021-11-13 14:00

Есть тяжелые случаи: в Минздраве рассказали, как COVID-19 переносят дети

2021-11-13 13:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Новые COVID-сертификаты вводят в Украине, в Минздраве раскрыли подробности: "Нужно зайти в..." 2021-11-13 15:00
Нет смысла: глава ВОЗ осудил бустерную вакцинацию и прививание детей от COVID 2021-11-13 14:30
Будет ли в Украина на Новый год в "красной" зоне: Минздрав объяснил нюансы 2021-11-13 14:00
Есть тяжелые случаи: в Минздраве рассказали, как COVID-19 переносят дети 2021-11-13 13:00