Мир Латвия почти месяц будет проводить военные учения на границе с Беларусью

2021-11-16 12:43

Латвия начала необъявленные ранее учения на границе с Беларусью. В маневрах, которые продлятся до 12 декабря, планируется задействовать около 3000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделения национальной гвардии, сообщает, DW.

"Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги - если их можно так называть - знали, что это не просто так", - сказал Пабрикс.

Он уточнил, что маневры носят название Decisive Point ("Решающий момент").

Пабрикс указал, что в министерстве не могут исключить такой вариант развития событий, при котором некоторые из находящихся в Белоруссии групп мигрантов направятся к латвийской границе.

"Мы к этому готовы", - заявил глава минобороны Латвии.

Он добавил, пока нет никаких признаков, которые бы указывали на стабилизацию ситуации на границе Польши с Белорусью.

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