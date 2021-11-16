Латвия почти месяц будет проводить военные учения на границе с Беларусью

Латвия начала необъявленные ранее учения на границе с Беларусью. В маневрах, которые продлятся до 12 декабря, планируется задействовать около 3000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделения национальной гвардии, сообщает, DW.
"Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги - если их можно так называть - знали, что это не просто так", - сказал Пабрикс.
Он уточнил, что маневры носят название Decisive Point ("Решающий момент").
Пабрикс указал, что в министерстве не могут исключить такой вариант развития событий, при котором некоторые из находящихся в Белоруссии групп мигрантов направятся к латвийской границе.
"Мы к этому готовы", - заявил глава минобороны Латвии.
Он добавил, пока нет никаких признаков, которые бы указывали на стабилизацию ситуации на границе Польши с Белорусью.