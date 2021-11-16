Курьезы Скрепы пробили дно: Пьяный россиянин вломился в морг и пытался ножом убивать мертвых

2021-11-16 09:24

Пьяный житель Красноярского края РФ выломал двери морга, чтобы переночевать. Гуляя по моргу, он наткнулся на комнату, где лежали трупы. Спьяну ему показалось, что трупы встают. Мужчина схватил нож и порезал их.

По версии правоохранителей, он повредил четыре тела умерших.

"Ну мне показалось, ну серьезно, мне показалось, что они встают. Мне страшно стало. Они встали, и я их порезал ножом. У них там ножи лежали. Я очень сильно пьяный был. Я целый день пил, я не знаю, сколько выпил. Я пил водку, пиво, вино, всё вместе, всё подряд", — признавался задержанный полиции.

Следы взлома, проникновения и порезы на трупах заметили сотрудники морга, после чего сообщили в полицию. Полицейские быстро поймали мужчину по горячим следам. Теперь ему грозит статья уголовного кодекса «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» и реальный тюремный срок.

 

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