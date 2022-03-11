ВОЙНА В Украине Сбитый русский нацист объяснил, почему Кремль напал на Украину именно сейчас

2022-03-11 21:45

С каждым днем украинские военные получают все больше разной информации от пленных российских оккупантов. Они также делятся своими версиями о том, почему пришли уничтожать украинский народ и украинские города.

Об этом говорится на канале Репортер Украина.

В частности, сбитый летчик рассказал о своей версии того, почему именно сейчас Россия решила начать полномасштабную войну в Украине.

"Досконально замыслы высшего руководства не известны, почему именно этот период, может нюансы международной обстановки, которые мне не известны. Могу предположить, в связи с тем что в Украине наращиваются поставки средств связи, видов вооружения, то дальнейшее ожидание привело бы к тому что вторгаться и начинать войну было бы бессмысленно, ее и сейчас начинать бессмысленно и не за чем, но так случилось, к сожалению, это лишь мое предположение", - рассказал он.

Напомним, ранее пленный военный рассказал о том, что российские военные хорошо знали, что едут не на какие-то учения, а на войну убивать украинцев.