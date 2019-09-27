Политика фото Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель напала на журналиста из-за вопроса президенту

2019-09-27 12:44 237

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель напала на журналиста, когда тот пытался задать вопрос президенту. Она начала силой отталкивать журналиста, когда к зданию подошел Зеленский.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! На момент, когда меня выбрали в совет по вопросам защиты свободы слова при президенте, я уже видел эти кадры. Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером показывать, как нужно относиться к СМИ", - написал Михаил Ткач в Facebook.

А вот президент Зеленский никак не отреагировал на то, что произошло, и проигнорировал вопрос журналиста.