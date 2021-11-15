Коронавирус Украину исключили из зеленого списка ЕС: куда и как можно полететь в ноябре-декабре

2021-11-15 17:30

Совет Евросоюза из-за ухудшения эпидситуации в Украине исключил ее из списка государств, для которых странам-членам ЕС рекомендуется снять ограничения на необязательные поездки, в том числе с целью туризма.

Так как рекомендации Совета не являются обязательными к исполнению, а каждая страна в отдельности вольна сама устанавливать правила пересечения ее границ, члены Евросоюза по-разному отреагировали на такое решение.

Страны Евросодружества не стали полностью запрещать въезд из Украины. Но разделились на тех: кто разрешает прибытие с туристическими целями без необходимости проходить самоизоляцию на основании одного лишь негативного ПЦР-теста; и на тех, кто разрешает въезд из Украины только по прохождении полного курса вакцинации одним из признанных Европой препаратов. Для подтверждения этого необходимо предъявлять ковид-сертификат через приложение "Дія".

Первым европейским государством, которое изменило условия въезда для украинцев после решения Совета ЕС, стала Бельгия. Еще 10 ноября Королевство опубликовало указ, согласно которому его границы закрываются для всех въезжающих из Украины, независимо от того, привит конкретный путешественник или нет. Однако впоследствии власти государства уточнили, что не будут запрещать приезжать туристам, прошедшим полный курс вакцинации одной из одобренных Евросоюзом вакцин. Из них в Украине доступны Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Схожие условия въезда для украинских путешественников теперь установлены в Германии и Франции, которые таким образом ужесточили правила – с июля их власти предоставляли возможность въезжать на свою территорию и невакцинированным жителям Украины при наличии негативного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

В целом после исключения Украины из зеленого списка ЕС, согласно сообщениям на странице в Twitter главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, по состоянию на 12 ноября отреагировали на это решение 15 европейских государств.

Из них будут требовать ковид-сертификат, а в случае его отсутствия разрешат пересечение границы только при условии прохождения самоизоляции: Эстония; Латвия; Хорватия; Словакия; Австрия; Дания; Нидерланды; Испания; Франция; Германия; Бельгия.

Еще четыре страны оставили невакцинированным возможность въезжать на свою территорию из Украины при условии ПЦР-теста – это Ирландия, Кипр, Греция и Швеция. Еще ряд стран пока не обновили условия пересечения своих границ – среди них как те, кто разрешает турпоездки на основании ПЦР-теста (например, Венгрия), так и те, кто требует обязательной вакцинации (Румыния).

Между тем как те страны, которые разрешают въезд невакцинированным, так и предоставляющие такую возможность только привитым, ставят разные условия для путешественников, которые могут повлиять на туристические планы.

Так, например, Франция считает человека полностью вакцинированным, если он сделал второй укол одной из признанных вакцин как минимум за 7 дней до прибытия (кроме Johnson & Johnson, состоящей только из одной дозы, – после укола требуется 28 дней для признания полной вакцинации).

В то же время разрешающая въезд по ПЦР-тесту Ирландия, хотя и является членом ЕС, не входит в Шенгенскую зону и поэтому для попадания туда необходимо получить визу.

А вот в Швейцарии все наоборот – центральноевропейская федерация не входит в ЕС, но присоединилась к нормам Шенгенского законодательства, а потому является одной из безвизовых государств для украинцев.

Власти Швейцарии разрешают въезд по ПЦР-тесту, но через 4-7 дней (в зависимости от кантона) путешественник обязан сделать новый тест, если он не переболел ковидом.

С другой стороны, власти Венгрии позволяют украинцам приезжать даже без теста, если речь не идет о авиаперелетах.

Условия государств ЕС отличаются, при этом могут меняться – самые актуальные данные можно узнать на специальном сайте для путешественников от украинского МИДа.