Коронавирус Шмыгаль назвал области, которые могут первыми выйти из "красной" зоны

2021-11-15 20:40

 

Херсонская и Луганская области могут выйти из "красной" карантинной зоны. Ситуация с коронавирусом в регионах начала улучшаться.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины.

Как отметил глава правительства, Херсонская и Луганская области могут выйти из "красной" зоны и перейти сразу в "желтую", но только при условии сохранения позитивной динамики.

В то же время из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в "красную" зону рискует попасть Винницкая область.

Сейчас в "красной" зоне находятся 18 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская,
  17. Волынская,
  18. Черкасская области.
subscriber subscriber

Еще по теме

Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль

2021-11-15 18:40

Отопительный сезон: Премьер Денис Шмыгаль раскрыл реальную ситуацию с углем

2021-11-15 10:12

Диетологи назвали популярный продукт, который может вызвать тромбоз и инсульт

2021-11-14 14:00

Шмыгаль оценил запасы газа в Украине при жестком отопительном сезоне

2021-11-13 11:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Вакцинированы получат деньги за прививки: как получить и куда можно будет потратить

2021-11-15 22:00

Шмыгаль назвал области, которые могут первыми выйти из "красной" зоны

2021-11-15 20:40

Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль

2021-11-15 18:40

Украину исключили из зеленого списка ЕС: куда и как можно полететь в ноябре-декабре

2021-11-15 17:30
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Вакцинированы получат деньги за прививки: как получить и куда можно будет потратить 2021-11-15 22:00
Шмыгаль назвал области, которые могут первыми выйти из "красной" зоны 2021-11-15 20:40
Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль 2021-11-15 18:40
Украину исключили из зеленого списка ЕС: куда и как можно полететь в ноябре-декабре 2021-11-15 17:30