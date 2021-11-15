Коронавирус Шмыгаль назвал области, которые могут первыми выйти из "красной" зоны

2021-11-15 20:40

Херсонская и Луганская области могут выйти из "красной" карантинной зоны. Ситуация с коронавирусом в регионах начала улучшаться.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины.

Как отметил глава правительства, Херсонская и Луганская области могут выйти из "красной" зоны и перейти сразу в "желтую", но только при условии сохранения позитивной динамики.

В то же время из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в "красную" зону рискует попасть Винницкая область.

Сейчас в "красной" зоне находятся 18 регионов: