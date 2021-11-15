Коронавирус Вакцинированы получат деньги за прививки: как получить и куда можно будет потратить

2021-11-15 22:00

В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, пострадавших от карантина. С 19 декабря через приложение "Дія" каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор помощи", - заявил Зеленский.

В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинирования.

Как будет работать программа

Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки - имеет возможность получить 1 тысячу гривен через приложение “Дія”

Деньги можно будет потратить на:

- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

- билет в кинотеатр или театр;

- поход в музей;

- билет на железнодорожный или авиаперевозки.

По словам Зеленского, до конца года на программу выделят около 3 млрд гривен.