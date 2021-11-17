Украина Дадут ли субсидии алкоголикам и наркоманам: в Кабмине ответили

2021-11-17 19:40

В Украине жилищную субсидию могут назначить людям, которые зарегистрированы в службе занятости как безработные - это коснется также людей с алкогольной и наркозависимостью при условии наличия у них соответствующих документов и справок.

Об этом "Апостроф" сообщает со ссылкой на постановление Кабинета министров.

Субсидии назначаются в случаях если лица, доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии, в течение такого периода не менее месяца:

оказывали социальные услуги, находились в местах лишения или ограничения свободы;

к ним применялись меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), применялись меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей;

они находились в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных инвалидностью, продолжительной болезнью, подтверждаемой заключением врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения установленного образца, алко- или наркозависимостью, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, обеспечивающего предоставление первичной медицинской помощи.

Также субсидии могут быть назначены на основании справки установленного образца заведения здравоохранения, осуществляющего деятельность по оказанию наркологической помощи населению, в котором лицо состояло на диспансерном учете (далее – сложные жизненные обстоятельства).