Украина Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый сделал признание

2021-11-20 13:00

Прокуратура допросила 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП на проспекте Гагарина. В результате допроса подросток сделал признание, что именно он был за рулем автомобиля Infiniti.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, сегодня, 19 ноября, проводился очередной допрос 16-и летнего подозреваемого в ДТП на проспекте Гагарина.

"После сбора массива доказательств и проведенных экспертиз, подтверждающих его присутствие в момент ДТП за рулем, подозреваемый наконец-то признал что действительно он управлял автомобилем", - сообщили РБК-Украина в прокуратуре.

Как известно, в Харькове на проспекте Гагарина автомобиль Infiniti проехал на красный свет на перекрестке и врезался в другой автомобиль. В результате столкновения водитель другого автомобиля погиб на месте, еще несколько человек получили травмы.

Напомним, экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля Infiniti во время ДТП был 16-летний Николай Харьковский. Совпали ДНК-материалы.