Украина В Украине вырастет налог с зарплат: кого это коснется

2021-11-22 17:40

С 1 декабря 2021 года минимальный размер зарплаты в Украине вырастет на 500 гривен, при этом минимальный размер единого социального взноса вырастет до 1 430 гривен. Об этом идет речь в документе закона о государственном бюджете на 2021 год.

Отмечается, что ЕСВ привязан к размеру минимальной зарплаты и платится по ставке 22%. Так, минимальный размер вырастет с 1 320 до 1 430 гривен, максимальный размер - с 19 800 до 21 450 гривен.

Сильнее всего повышение минимальной зарплаты затронет физлиц-предпринимателей на едином налоге, которые будут платить с 1 декабря 1 430 гривен в месяц. Для тех, кто находится на первой группе, ставка вырастет с 260 до 268 грн.