Коронавирус Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины: для кого именно

2021-11-22 20:00

 

Американская транснациональная фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины против коронавируса среди несовершеннолетних. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фаромкомпании.

Там заявили, что такие результаты были определены на основе проведения третьей клинической фазы исследований, участие в которой приняли 2 228 человек.

Так, у 30 из этих участников были подтверждены симптомы коронавируса, однако все они не получали вакцину от COVID-19, что, как отмечают в отчете, соответствует 100% эффективности вакцины.

Отмечено, что на основе этих результатов компании будут подавать заявки на одобрение регулирующими органами вакцины для этой возрастной группы в США и во всем мире.

"Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, демонстрирующие безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие страны мира открыты для вакцинированных украинских туристов, а какие требуют еще и ...

2021-11-19 22:12

Вакцинация заметно ускорилась, лидируют Днепропетровская область и Киев - какие вакцины пользуются спросом

2021-11-16 13:15

Стал известен новый побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson

2021-11-11 16:40

ПФУ показал, кто получает почти 100 тысяч гривен пенсии

2021-11-10 16:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине изменят карантинные нормы в «желтой» зоне и правила перевозки пассажиров

2021-11-22 21:40

Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины: для кого именно

2021-11-22 20:00

В МОЗ расширили список профессий, которым обязательна вакцинация: когда приказ вступит в силу

2021-11-22 19:40

Регулятор ЕС может одобрить бустерную прививку Johnson & Johnson в ближайшие недели

2021-11-22 18:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине изменят карантинные нормы в «желтой» зоне и правила перевозки пассажиров 2021-11-22 21:40
Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины: для кого именно 2021-11-22 20:00
В МОЗ расширили список профессий, которым обязательна вакцинация: когда приказ вступит в силу 2021-11-22 19:40
Регулятор ЕС может одобрить бустерную прививку Johnson & Johnson в ближайшие недели 2021-11-22 18:40