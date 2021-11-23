Украина Снег с морозами в Украине: как повлияет на погоду антициклон Walpurga

2021-11-23 17:00

Антициклон Walpurga окажет сильное влияние на погоду в Украине в среду, 24 ноября. Ожидается сухая погода без осадков и с высоким атмосферным давлением. Снегопады могут пройти ночью и только в центральных регионах.

Об этом сообщила на своей странице в Faceook синоптик Наталья Диденко.

В ночь на 24 ноября температура будет от +3 до -3 градусов на востоке. В Полтавской и Сумской областях столбик термометра опустится до 3-9 градусов ниже нуля.

Днем 24 ноября на большей части территории температура будет от 0 до +5 градусов.

В Киеве будет без осадков. Температура ночью упадет до 2 градусов мороза, днем - +1...+3 градуса.