Коронавирус Cажать на 15 лет: народные депутаты хотят ужесточить наказание за смертельные ДТП

2021-11-23 18:20

 

В Верховную Раду Украины внесено сразу три законопроекта, предусматривающие серьезное усиление уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортных происшествий. Речь идет от ДТП, повлекшие гибель людей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Законопроектом №6240 "О внесении изменений в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей", внесенный внефракционным депутатом Юлией Светличной предусматривается: виновник ДТП с тяжелыми травами или смертельным исходом получит от 5 до 8 лет тюрьмы (сейчас 3-8 лет) с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет (сейчас до 3 лет).

За нарушение правил дорожного движения с несколькими погибшими по вине нарушителя – срок увеличится до 8-12 лет (сейчас 5-10 лет), а права управлять транспортным средством лишат пожизненно. Такое же наказание предлагается за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть. Если же жертв будет больше, срок составит 12-15 лет (сейчас 7- 12 лет).

Чуть более мягкое наказание предлагает альтернативный законопроект №6240-1 от фракции "Слуга народа": от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 5-7 лет в случае ДТП с тяжелым или смертельным исходом.

Третий законопроект №6240-2 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за уголовные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта" предлагает за ДТП, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения сажать виновника на срок от 5 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на 5 лет.

По данным Патрульной полиции за десять месяцев этого года в Украине произошло 154 480 дорожных аварий, вследствие которых погибли 2592 человека, а еще 24 905 пострадало.

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