США ввели новые санкции против Северного потока-2

Ограничения были введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы". Под санкции попали кипрская компания и российское судно
Министерство финансов Соединённых Штатов Америки ввело санкции в отношении субъектов, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2".
Соответствующее решение было принято во вторник, 23 ноября.
В частности, ограничительные меры были введены против субъектов, которые причастны к строительству газопровода "Северный поток-2". Под санкции попали кипрская компания Transadria и российский корабль Marlin.
Решение было принято на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы".