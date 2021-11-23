Мир США ввели новые санкции против Северного потока-2

2021-11-23 19:40

 

Ограничения были введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы". Под санкции попали кипрская компания и российское судно

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки ввело санкции в отношении субъектов, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее решение было принято во вторник, 23 ноября.

В частности, ограничительные меры были введены против субъектов, которые причастны к строительству газопровода "Северный поток-2". Под санкции попали кипрская компания Transadria и российский корабль Marlin.

Решение было принято на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы".

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Мир

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Талибан запретил в Афганистане телепрограммы и сериалы с участием женщин 2021-11-23 15:47
Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию на своей территории 2021-11-23 13:02
видео Найдена ранее неизвестная песня, которую Ринго Старр и Джордж Харрисон записали 50 лет назад 2021-11-23 11:46