Мир США ввели новые санкции против Северного потока-2

2021-11-23 19:40

Ограничения были введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы". Под санкции попали кипрская компания и российское судно

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки ввело санкции в отношении субъектов, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее решение было принято во вторник, 23 ноября.

В частности, ограничительные меры были введены против субъектов, которые причастны к строительству газопровода "Северный поток-2". Под санкции попали кипрская компания Transadria и российский корабль Marlin.

Решение было принято на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы".