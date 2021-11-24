Мир Пентагон создаст новую группу по расследованию существования НЛО

2021-11-24 20:20

 

Минобороны США заявило, что создаст новую группу для расследования существования НЛО.

"Сегодня заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в тесном сотрудничестве с директором национальной разведки поручила заместителю министра обороны по вопросам разведки и безопасности создать в рамках его офиса Группу синхронизации идентификации и управления воздушными объектами (AOIMSG) в качестве преемника Целевой группы ВМС США по неопознанным воздушным явлениям", - заявили в Пентагоне.

AOIMSG будет синхронизировать усилия Минобороны США и правительства в целом по обнаружению, идентификации и атрибуции объектов, представляющих интерес в Специальном воздушном пространстве, а также по оценке и смягчению любых связанных с этим угроз безопасности полетов и национальной безопасности.

Отметим, что в августе 2020-го Пентагон возродил подразделение по расследованию неопознанных воздушные явлений.

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