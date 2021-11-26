Мир В Беларуси супругам выставили счет в 1300 долларов за пребывание в изоляторе Минска

2021-11-26 18:30

В Беларуси супругам выставили счет за пребывание в изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске, пишет tut.by.

Анастасия Крупенич-Кондратьева и ее муж Сергей отбыли восемь арестов за «пересылку друг другу экстремистских материалов». 5 ноября их осудили в девятый раз — на 15 суток каждого. Всего у Анастасии и Сергея получалось 126 и 127 суток административного ареста. Однако вечером того же дня пару неожиданно отпустили из изолятора без объяснения причин. Позже супруги выехали из Беларуси.

В интервью изданию они рассказали, что после освобождения им «выставили счет» на 3 248 беларусских рублей (около $1 300) за 224 дня пребывания в изоляторе.

Условия пребывания, по словам пары, были невыносимыми, в результате чего Анастасия заболела педикулезом, а также приобрела проблемы с женским здоровьем. Сергей похудел на 11 килограмм. Сейчас пара находится в Польше.

 

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К годовщине смерти Диего Марадоны в Неаполе установили ему памятник 2021-11-26 15:15
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