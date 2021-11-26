Курьезы Объявленный в розыск украинец выпил лишнего и сам вызвал к себе полицию

2021-11-26 20:34

В Краматорске мужчина, который находился в розыске, сам вызвал правоохранителей. Об этом сообщает Патрульная полиция.

На линию 102 обратился гражданин и сообщил, что нуждается в консультации. Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, попросил проверить, находится ли он в розыске.

Патрульные установили, что 41-летний местный житель действительно находится в розыске Краматорским РУ полиции за неоднократные кражи. Для выяснения всех обстоятельств события мужчину доставили в отделение полиции.

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Одесский суд приговорил вора к чтению повестей Толстого и стихов Ивана Франко 2021-11-23 09:05
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