Мир К годовщине смерти Диего Марадоны в Неаполе установили ему памятник

2021-11-26 15:15

В итальянском городе Неаполь состоялась церемония открытия монумента легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.

Как сообщил телеканал ABS-CBN News, автором статуи аргентинца, который в 1980-х годах играл за местный клуб Наполи, является скульптор Доменико Сепе.

Памятник в натуральную величину временно установили перед городским стадионом, который был переименован в честь футболиста вскоре после его смерти в прошлом году. Власти города в ближайшее время определят, куда статуя будет перенесена.

Открытие монумента приурочено к первой годовщине смерти Марадоны. В этот же день по всему Наполи прошли поминальные акции, которые закончились факельным шествием в одном из центральных кварталов города. Напомним, Диего Марадона умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе утром 25 ноября 2020 года через несколько дней после операции на мозге. Ка утверждает адвокат футболиста, он скончался из-за плохо оказанной медицинской помощи.

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