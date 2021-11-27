Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора

2021-11-27 14:00

Сегодня, 27 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. Эта дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

Что надо знать

День памяти жертв голодоморов был введен указом президента Украины в 1998 году. В 2006 году законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

В ХХ веке украинцы пережили три массовых голода: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов геноцид украинского народа, который осуществлялся советской властью.

Спланированная конфискация урожая зерновых и всех других продуктов питания у людей представителями советской власти в течение Голодомора 1932-1933 непосредственно привела к убийству голодом в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу во время Голодомора.

Несмотря на то, что преступные действия представителей сталинской власти, повлекших смерть людей голодом, квалифицировались согласно нормам тогдашнего советского уголовного законодательства как убийство, причины этого массового преступления никогда в СССР не расследовались и никто тогда действующей власти, причастной к преступлению, не понес наказания.

На протяжении десятилетий массовое убийство людей искусственным голодом не только намеренно замалчивалось советской властью, но и вообще запрещалось о нем где-либо упоминать.

Число жертв

По данным Международной ассоциации исследователей Голодомора-геноцида 1932-1933 годов от голода умерли 10,5 миллиона украинцев.

Больше всего пострадали бывшие Харьковская и Киевская области (нынешние Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская, Житомирская). На них приходится 52,8% погибших.

Минута молчания

Сегодня, в 16:00 на всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. В 16:00 состоится общенациональная минута молчания.

Программа мероприятий в Киеве:

Сегодня в Киеве мемориальные мероприятия состоятся на территории Национального музея Голодомора-геноцида: